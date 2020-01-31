31 Янв. 2020 2020-01-31T04:18:18+03:00

Присяжные сказали «виновен»: за избиение иркутянина приговорили к 8 годам тюрьмы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

От травм оппонент подсудимого скончался в больнице

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В Свердловском районном суде Иркутска накануне рассматривалось уголовное дело с участием присяжных заседателей. Им сообщили, что подсудимый – 26-летний иркутянин нанес множество ударов 41-летнего мужчину в доме по улице Новокшонова.

- Установлено, что подсудимый днем 9 марта пришел в этот дом специально, чтобы причинить вред здоровью этому мужчине, - сообщает Прокуратура Иркутской области.

Причем, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Иркутской области, сделал он это по просьбе товарища. Парень нанес множество ударов потерпевшему по рукам, ногам, туловищу и голове мужчины.

- От полученных травм 41-летний сибиряк скончался 22 марта в больнице, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. – Подсудимого судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи предоставили присяжным достаточно доказательств вины – допросы свидетелей, видеозапись показаний на месте, заключения судебно-медицинских экспертиз – этого оказалось достаточного, чтобы заседатели вынесли единогласный вердикт: «Виновен».

Подсудимого приговорили к 8 годам в колонии строгого режима. В отношении приятеля, по чьей просьбе было это избиение, уголовное дело рассматривается отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU