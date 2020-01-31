Две школы Иркутска закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:11:53+03:00

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В Иркутске отмечен рост количества заболевших ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе за помощью к медикам обратились 5717 человек, из них 4058 детей. Усилен контроль за самочувствием учеников в школах и дошкольников в детсадах. При симптомах заболевания родителей просят забирать детей домой. Также стало известно о том, что две школы города и вовсе закрыли на карантин.

- Полностью не работают школа № 50 до 4 февраля, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации г. Иркутска. – Школа №1 закрыта до 3 числа.

Кроме того, еще в 15 школах на учебу не ходят отдельные классы, где наибольшее число болеющих ребят. Занятия у них начнутся в период с 3 по 6 февраля. Для каждого коллектива – свой срок карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU