Компенсацию в размере 31 000 руб. получит сбитый в центре Иркутска пешеход

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:08:11+03:00

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Переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля «Ниссан». ДТП с наездом на пешехода произошло в центре Иркутска в декабре 2018 года. Однако дело о правонарушении не рассматривалось, не была доказана вина участников происшествия, потому что сибиряк переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Однако, после пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с водителя компенсацию морального труда в размере 150 000 рублей. Вред нанесенный здоровью пешехода был зафиксирован медиками.

- Согласно ст. 1079 ГК РФ граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (в том числе в связи с использованием транспортных средств) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, независимо от его вины, - отмечают в суде. - Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего – а мужчина не убедился в безопасности перехода - содействовала возникновению или увеличению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен.

Так, иск был удовлетворен судом частично. Водитель выплатит мужчине 31 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU