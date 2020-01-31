Убийство рядом с кафе в Черемхове: преступники предстанут перед судом
Стрельба в стиле лихих 90-х произошла в самом центре Черемхова в ночь на 6 февраля 2019 года. В местном ресторане между собой что-то не поделили две компании. Началась словесная перепалка, которая вскоре перетекла в драку на улице. В потасовке двое мужчин 29 и 30 лет достали оружие и выстрелили в 30-летнего оппонента. От полученных травм он скончался в больнице. Преступники сразу скрылись, но вскоре были задержаны.
- На них были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц», и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия». Вскоре криминальный дуэт предстанет перед судом.
- Допрошено более 20 свидетелей, проведены сложные и длительные судебные экспертизы - баллистические, видеотехнические, генетические, медицинские, - сообщили в пресс-службе СУ СК Росси по Иркутской области. – Следователям удалось собрать все доказательства, уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU