2020-01-31T06:06:35+03:00
Происшествия

Убийство рядом с кафе в Черемхове: преступники предстанут перед судом

Во время потасовки двое мужчин застрелили местного жителя
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийство рядом с кафе в Черемхове: преступники предстанут перед судомУбийство рядом с кафе в Черемхове: преступники предстанут перед судомФото: Иван ВИСЛОВ
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Стрельба в стиле лихих 90-х произошла в самом центре Черемхова в ночь на 6 февраля 2019 года. В местном ресторане между собой что-то не поделили две компании. Началась словесная перепалка, которая вскоре перетекла в драку на улице. В потасовке двое мужчин 29 и 30 лет достали оружие и выстрелили в 30-летнего оппонента. От полученных травм он скончался в больнице. Преступники сразу скрылись, но вскоре были задержаны.

- На них были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц», и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия». Вскоре криминальный дуэт предстанет перед судом.

- Допрошено более 20 свидетелей, проведены сложные и длительные судебные экспертизы - баллистические, видеотехнические, генетические, медицинские, - сообщили в пресс-службе СУ СК Росси по Иркутской области. – Следователям удалось собрать все доказательства, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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