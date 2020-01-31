2020-01-31T07:19:06+03:00
Происшествия

Пожар в больнице в Братском районе произошел из-за нарушений при сварочных работах

К моменту прибытия спасателей из здания эвакуировались 40 человек
Анна ПОПОВА
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Пожар в больнице в Братском районе произошел из-за нарушений при сварочных работахПожар в больнице в Братском районе произошел из-за нарушений при сварочных работахФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На днях на пульт диспетчера МЧС поступило тревожное сообщение: горит больница в Братском районе. Там сработала автоматическая пожарная сигнализация. К медицинскому учреждению в поселке Вихоревка выдвинулись 18 спасателей и 6 единиц техники. К моменту их прибытия на место пожара из здания самостоятельно выбрались 40 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

- Возгорание обнаружили в ординаторской на втором этаже - именно оттуда доносился едкий запах дыма, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Накануне в этом помещении прокладывали новые трубы, и проводили сварочные работы. Из-за нарушений техники безопасности во время ремонта в стене загорелся утеплитель.

Пожарные вскрыли стену и быстро потушили открытый огонь. В результате пламя повредило утеплитель на площади около 0,5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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