80 тысяч рублей заплатил житель Тайшета за вождение в нетрезвом виде
Жителю Тайшета пришлось заплатить большой штраф за то, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Ранее он уже попадался пьяным за рулем, однако тогда наказание не смогло вразумить нарушителя.
- Выпившего водителя остановил сотрудник ГИБДД, и потребовал пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Таким образом он попался пьяным за рулем во второй раз, и ему грозило уголовное наказание.
Дело нарушителя было передано в суд. После долгого разбирательства мужчина отделался административным штрафом в размере 80 тысяч рублей. Водителю, который любит прокатиться за рулем в нетрезвом виде, объяснили, какие последствия его ждут, если он откажется его отдавать. Поэтому мужчина оплатил штраф в полном объеме сразу после завершения судебного заседания.
ИСТОЧНИК KP.RU