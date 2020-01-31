80 тысяч рублей заплатил житель Тайшета за вождение в нетрезвом виде

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:02:48+03:00

Он попался пьяным за рулем, но отказался от медицинского освидетельствования

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Жителю Тайшета пришлось заплатить большой штраф за то, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Ранее он уже попадался пьяным за рулем, однако тогда наказание не смогло вразумить нарушителя.

- Выпившего водителя остановил сотрудник ГИБДД, и потребовал пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Таким образом он попался пьяным за рулем во второй раз, и ему грозило уголовное наказание.

Дело нарушителя было передано в суд. После долгого разбирательства мужчина отделался административным штрафом в размере 80 тысяч рублей. Водителю, который любит прокатиться за рулем в нетрезвом виде, объяснили, какие последствия его ждут, если он откажется его отдавать. Поэтому мужчина оплатил штраф в полном объеме сразу после завершения судебного заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU