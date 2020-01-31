2020-01-31T08:57:03+03:00
Происшествия

Водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе, разыскивают в Братске

Школьница выжила, однако ей понадобилась медицинская помощь
Анна ПОПОВА
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Водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе, разыскивают в БратскеВодителя, который сбил девочку на пешеходном переходе, разыскивают в БратскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сотрудники полиции из Братска разыскивают автомобилиста, который накануне сбил школьницу на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 30 января на улице Янгеля. Водитель легковушки не снизил скорость перед "зеброй" и, не заметив 15-летнюю девочку, которая начала переходить дорогу, врезался в нее.

- Автомобилист не остановился, чтобы помочь сбитой школьнице, и просто проехал дальше, не снизив скорость, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

К счастью, девочка выжила, но ей понадобилась помощь врачей. Сейчас полицейские разыскивают виновника аварии. Помимо простого нарушения правил дорожного движения, в результате которого пострадал человек, его обвиняют и в том, что он покинул место ДТП. Если вы были свидетелем этого происшествия, обязательно обратитесь в отдел ближайший отдел полиции города Братска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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