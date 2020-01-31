2020-01-31T11:56:02+03:00
Происшествия

За 3 часа - 3 магазина: в Братске задержали преступника, который взломал торговые павильоны

Часть похищенного удалось изъять
Нонна МАНЯН
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За 3 часа - 3 магазина: в Братске задержали преступника, который взломал торговые павильоныЗа 3 часа - 3 магазина: в Братске задержали преступника, который взломал торговые павильоныФото: Виктория МИНАЕВА
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Сегодня ночью в Братске злоумышленник взломал торговый павильон. И не один, а целых три. Два из них находились на автобусной остановке. Несмотря на то, что сотрудники охранного предприятия не сразу сообщили полиции о произошедшем, сотрудникам патрульно-постовой службы все же удалось задержать жителя Братска. Но удивил ни этот факт, а то, что мужчине с легкостью удалось вскрыть павильоны, один за другим.

— Хотелось бы напомнить частным предпринимателям нашего города на техническую защищенность объектов. На качество входных дверей, на наличие решёток на окнах. Надо понимать, что максимальный эффект от сигнализации возникает, когда взлом злоумышленнику затруднён. Конечно, преступление подобного рода все равно будет раскрыто, но лучше этого не допустить в принципе, — отмечает заместитель начальника полиции МУ МВД России «Братское» Олег Духовников.

Часть похищенного изъяли, сейчас решается вопрос о привлечении преступника к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За 3 часа - 3 магазина: в Братске задержали преступника, который взломал торговые павильоны
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