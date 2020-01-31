2020-01-31T14:40:32+03:00
Происшествия

Подростки похитили 60 велосипедов на полмиллиона рублей в Иркутске

Они оставили без колес 55 человек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подростки похитили 60 велосипедов на полмиллиона рублей в ИркутскеПодростки похитили 60 велосипедов на полмиллиона рублей в ИркутскеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Криминальным бизнесом решили заняться двое иркутских подростков. Парни 16 и 17 лет в мае 2019 года начали воровать велосипеды из подъездов многоквартирных домов. «Работали» в основном в Свердловском и Октябрьском районах города. Действовали всегда по одной и той же схеме. Заходили в подъезд, находили велосипед, затем с помощью инструментов перекусывали защитные тросы с замками, выкатывали велики на улицу, и уезжали с ветерком. После чего находили случайных покупателей и продавали краденный транспорт по заниженной цене.

Процветал их «бизнес» до сентября. На велосипедах юные преступники «заработали» почти как на угоне автомобиля. По версии полицейских – это более полумиллиона рублей. Когда их задержали, выяснилось, что без колес криминальный дуэт оставил 55 человек. Теперь угонщики вряд ли когда-нибудь захотят садиться за руль велосипеда.

- Уголовное дело направлено в Свердловский суд Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Вскоре они услышат приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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