Гороскоп от бурятских лам на 1 февраля: поездки - к богатству
Наконец-то выходной, суббота! Составляем планы на свободное время. В помощь - гороскоп от бурятских лам на 1 февраля или Зурхай.
Итак, нынче 7-й лунный день с элементом Железо, день Сатурна. Благоприятный день для родившихся в Год коровы, тигра и кролика. Для них - особенно. Но есть вещи, которые удачно должны получиться у всех. Например, как предрекают бурятские ламы, эта суббота подходит для жестких решений: например, составить важный договор, заручиться чьим-то обещанием, усмирить врагов... И что, что выходной? Серьезные дела есть всегда.
Для отдыха в эту субботу Зурхай рекомендует провести время со своей второй половинкой или немного попутешествовать. Ну, хотя бы до магазина! Ведь нынче отправляться в дорогу - к богатству.
А вот стричься, искать работу или сотрудников не стоит. И еще, если верить гороскопу, день неидеален для родившихся в Год мыши и свиньи.
ИСТОЧНИК KP.RU