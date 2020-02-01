2020-02-01T05:04:30+03:00
Общество

Гороскоп от бурятских лам на 1 февраля: поездки - к богатству

А еще можно принимать серьезные решения
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп от бурятских лам на 1 февраля: путешествия - к богатствуГороскоп от бурятских лам на 1 февраля: путешествия - к богатствуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Наконец-то выходной, суббота! Составляем планы на свободное время. В помощь - гороскоп от бурятских лам на 1 февраля или Зурхай.

Итак, нынче 7-й лунный день с элементом Железо, день Сатурна. Благоприятный день для родившихся в Год коровы, тигра и кролика. Для них - особенно. Но есть вещи, которые удачно должны получиться у всех. Например, как предрекают бурятские ламы, эта суббота подходит для жестких решений: например, составить важный договор, заручиться чьим-то обещанием, усмирить врагов... И что, что выходной? Серьезные дела есть всегда.

Для отдыха в эту субботу Зурхай рекомендует провести время со своей второй половинкой или немного попутешествовать. Ну, хотя бы до магазина! Ведь нынче отправляться в дорогу - к богатству.

А вот стричься, искать работу или сотрудников не стоит. И еще, если верить гороскопу, день неидеален для родившихся в Год мыши и свиньи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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