1 Февр. 2020 2020-02-01T06:57:55+03:00

Карманник украл телефон у пассажирки трамвая в центре Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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- Держите вора! Телефон украл! - кричала пассажирка трамвая, остановившегося на улице Ленина в Иркутске. Карманник выхватил у женщины мобильник прямо из сумки и надеялся сбежать. Но не вышло, полицейские поймали его с поличным. Чужой гаджет нашли у него в куртке.

- Подозреваемый, 45-летний местный житель, уже 15 раз привлекался к уголовной ответственности за такие преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Украденный телефон вернули владелице. А карманнику теперь грозит срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчина заключен под стражу. Выясняется, кого еще он успел обворовать в Иркутске.

Ну и жителей города полицейские просят быть осторожнее и внимательнее, особенно в переполненном пассажирском транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU