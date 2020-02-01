Карманник украл телефон у пассажирки трамвая в центре Иркутска
- Держите вора! Телефон украл! - кричала пассажирка трамвая, остановившегося на улице Ленина в Иркутске. Карманник выхватил у женщины мобильник прямо из сумки и надеялся сбежать. Но не вышло, полицейские поймали его с поличным. Чужой гаджет нашли у него в куртке.
- Подозреваемый, 45-летний местный житель, уже 15 раз привлекался к уголовной ответственности за такие преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Украденный телефон вернули владелице. А карманнику теперь грозит срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчина заключен под стражу. Выясняется, кого еще он успел обворовать в Иркутске.
Ну и жителей города полицейские просят быть осторожнее и внимательнее, особенно в переполненном пассажирском транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU