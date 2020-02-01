Семь автобусов сгорели в гараже на улице Горная в Иркутске
Ночью 1 февраля в центре Иркутска случился крупный пожар. На улице Горная загорелся гаражный бокс, в котором стояли автобусы.
- Кирпичное одноэтажное здание было полностью в огне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Семь автобусов сгорели, еще 15 пожарные успели вытащить из гаража. Никто из людей не пострадал.
На месте работали 75 человек и 21 пожарная машина. Пламя тушили долго, до самого утра.
Выгорела площадь в тысячу квадратных метров. Специалисты выясняют причины ЧП, пока неизвестно, из-за чего начался пожар в гараже.
На улице возле гаража до сих пор скользко, так что лучше быть там осторожнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU