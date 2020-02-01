Семь автобусов сгорели в гараже на улице Горная в Иркутске

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:14:37+03:00

Семь автобусов сгорели в гараже в центре Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Ночью 1 февраля в центре Иркутска случился крупный пожар. На улице Горная загорелся гаражный бокс, в котором стояли автобусы.

- Кирпичное одноэтажное здание было полностью в огне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Семь автобусов сгорели, еще 15 пожарные успели вытащить из гаража. Никто из людей не пострадал.

На месте работали 75 человек и 21 пожарная машина. Пламя тушили долго, до самого утра.

Выгорела площадь в тысячу квадратных метров. Специалисты выясняют причины ЧП, пока неизвестно, из-за чего начался пожар в гараже.

На улице возле гаража до сих пор скользко, так что лучше быть там осторожнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карманник украл телефон у пассажирки трамвая в центре Иркутска

Подозреваемого задержали с поличным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU