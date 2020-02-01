Лже-минера железнодорожного вокзала осудили в Усть-Куте

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:28:32+03:00

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В Усть-Куте осудили 54-летнего лже-минера. В июле прошлого года пьяный мужчина зашел в железнодорожный вокзал станции Лена и крикнул о том, что в здании, а точнее,в камере хранения, есть взрывчатка. А потом еще и позвонил в экстренные службы, чтобы "предупредить" о возможном взрыве.

- Срочно приезжайте, тут опасно! - призывал сибиряк. Люди поскорее выходили из вокзала.

Специалисты тут же приехали, осмотрели вокзал, но ничего подозрительного так и не нашли. Лже-минеру пришлось отвечать по уголовной статье.

- Мужчине дали 1 год и 10 месяцев условно, с испытательным сроком в полгода, - рассказали в пресс-службе Усть-Кутского городского суда. - Также осужденный возместит расходы, связанные с ложным вызовом.

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ИСТОЧНИК KP.RU