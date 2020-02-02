Занять до получки: долги сибиряков перед микрофинансовыми организациями падают

2 Февр. 2020 2020-02-02T06:16:38+03:00

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Удобно. Быстро. Минимум документов и деньги в долг до получки у вас в кармане. Офисы микрозаймов по-прежнему предлагают кредиты под 1% и небольшие суммы - до 100 тысяч рублей. А из документов нужен один паспорт. Ну не красота ли? Большинство заемщиков даже и не задумывается, что это самый дорогой кредит из всех возможных, а 1% в день - это 365% в год. Космическая сумма набегает гарантированно. И все же сейчас число тех, кто берет такие кредиты, начинает падать. В том числе и среди сибиряков.

-Сокращение выданных «займов до зарплаты» происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10-20 тысяч рублей.

Почему так? На МФО давит Банк России, вынуждая ограничивать грабительский процент и ограничить риск, наладив проверку документов. Но займы до зарплаты, конечно, все равно берут.

На первом месте по количеству микрокредитов Москва: 184, 2 тысячи жителей столицы платят огромные проценты по такому долгу по данным Национального бюро кредитных историй. Это, к слову сказать, немного, ведь население мегаполиса сравнимо с населением всей Сибири.

В нашем регионе больше всего микрозаймов оформили жители Кузбасса - 144,7 тысяч. Цифра просто гигантская. Скажем, в большой Новосибирской области должны офисам МФО сейчас 94, 1 тысяча человек, а количество тех, кто влез в такие долги за год уменьшилось на 12,5%. В Красноярском крае оформлено 101, 6 тысяч таких кредитов, падение за год - 6,6%. Что касается жителей Иркутской области, то они на общем фоне осторожны и расчетливы. В регионе по долгам микрофинансовым организациям платят 84, 5 тысячи человек и год назад их было на тысячу человек больше..

ИСТОЧНИК KP.RU