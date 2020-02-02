2 Февр. 2020 2020-02-02T07:54:34+03:00

В Иркутске на пожаре в общежитии спасены 230 человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Пожар произошел накануне вечером, 1 февраля, в Иркутске по ул. Ленской. Загорелось пятиэтажное кирпичное здание общежития, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Сигнал о возгорании поступил в пожарную службу в 22.19 часов.

- На место происшествия выехали семь пожарных автомобилей и 26 человек личного состава, - пояснили в ведомстве. – Приехав, спасатели установили, что пожар начался в подъезде на первом этаже под лестничной клеткой эвакуационного выхода. На момент прибытия было сильное задымление в подъезде.

До приезда пожарных горящее общежитие смогли самостоятельно покинуть 200 человек. Остальных пришлось эвакуировать. По лестницам спасатели вывели из здания еще 30 человек. В 23.17 пожар удалось ликвидировать. В результате уничтожен мусор на площади 1,5 квадратного метра.

Предварительную причину уже установили – вероятнее всего, это был поджег. Сейчас специалисты устанавливают виновных и размер причиненного ущерба. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

ИСТОЧНИК KP.RU