2 Февр. 2020 2020-02-02T11:38:09+03:00

Дома в Листвянке и Шелеховском районе может затопить из-за промерзания ручьев Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Листвянке и двух селах Шелеховского района возникла угроза подтопления жилых домов. Все из-за того, что местные реки и ручьи промерзли, рядом с ними образовалась наледь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Шелеховском районе под угрозой деревня Олха и поселок Большой луг. В Олхе промерзло русло ручья Винокурный, а в Большом луге до дна промерз ручей Ханчин. Вода выходит поверх льда, в любой момент может затопить дворы близстоящих домов и образоваться наледь на автодороге «Шелехов – Большой Луг».

- В населенных пунктах проведены работы по расчистке и углублению русел, ведётся постоянный мониторинг обстановки, - комментируют в ведомстве. – На территории продолжает действовать режим повышенной готовности.

В Листвянке под угрозой три участка частных жилых домов по ул. Судзиловского. Там промерзло русло реки Крестовка. Для предотвращения подтопления наледью приусадебных участков спасатели пилят лед на реке, кое-где его размораживают и посыпают специальной смесью, чтобы он подтаял.

ИСТОЧНИК KP.RU