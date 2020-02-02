Нарубил на миллион: в Тайшете осудили организатора незаконной рубки деревьев

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:37:46+03:00

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Организатора незаконной лесной рубки, в результате которой было спилено деревьев больше, чем на миллион рублей, осудили в Тайшете. Мужчину приговорили к сроку, который он будет отбывать в колонии особого режима.

Во время судебного разбирательства было установлено, что еще в январе прошлого года 31-летний житель Тайшета предложил своим знакомым работу на лесной деляне. Он собрал бригаду из пяти человек, привез их в лес, поставил вагончик для лесорубов, выдал им бензопилу, определил участок для рубки деревьев и вместе с работниками начал заготавливать древесину. Для вывоза пиломатериалов стояли наготове трактор и автомобиль без номеров.

- Работники не знали, что древесина заготавливается незаконно, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Незаконная рубка лесных насаждений была пересечена сотрудниками полиции.

Однако 47 сырых сосен «черным» лесорубам все же удалось спилить. В результате незаконной рубки лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей.

Тайшетский городской суд приговорил организатора незаконной лесозаготовки к лишению свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с подсудимого взыскали сумму причиненного ущерба – свыше 1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU