Отлов бродячих собак возобновили в Иркутске

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:45:08+03:00

В ближайшее время это будут делать по всей области

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С сегодняшнего дня, 2 февраля, в Иркутске начался отлов бродячих животных. Служба ветеринарии Иркутской области заключила муниципальный контракт с питомником «К-9», который будет заниматься отловом и стерилизацией собак, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя областной службы ветеринарии Иркутской области Сергея Шевченко, в первую очередь будут отлавливать тех собак, на которых в последнее время жаловались иркутяне. Специалистам предстоит отловить и особо агрессивных животных.

- В Иркутске ловить животных будут в Свердловском районе, в Ново-Ленино, предместьях Марата, Радищева и других местах, - рассказал Сергей Шевченко. – С 6 февраля отлов начнется на территории Шелеховского района, затем в Иркутском районе.

Не обойдут вниманием сотрудники «К-9» и зоны затопления – с 4 февраля ловить бездомных животных начнут в Тулуне, с 5 февраля – в Нижнеудинске. В Чунском районе отлов бродячих собак планируется начать к концу следующей недели.

Заявки на отлов бездомных собак можно подавать в администрации муниципальных образований. Органы местного самоуправления обязаны также контролировать деятельность специализированных организаций в части отлова и содержания животных.

ИСТОЧНИК KP.RU