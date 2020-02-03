Раннюю весну предсказал ежик Рэмбо из зоопарка в Иркутске

3 Февр. 2020 2020-02-03T04:20:41+03:00

Традиция «гадать на весну» была еще в Древнем Риме

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Сотрудники Иркутского зоопарка узнали, какой будет весна в этом году. А помог им это их постоялец – европейский ежик Рэмбо. Традиция гадать по поведению ежей о погоде, по словам сотрудников зоопарка, была еще в Древнем Риме.

- В зависимости от того, выйдет ли животное из домика или норы, делается прогноз на весенний сезон, - рассказали в Иркутском зоосаде. - Если зверек активен и охотно покидает убежище, то теплая погода не заставит себя долго ждать. Если же он остается в укрытии, то зима может затянуться.

Ежик Рэмбо не стал пугать сибиряков долгой зимой. Весь день был активен и с любопытством наблюдал за посетителями.

- До окончания холодов осталось совсем недолго, - уверяют сотрудники зоопарка. - В Зоосаде День Ежа отмечается уже не первый год, и предсказания Рэмбо практически всегда сбываются.

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ИСТОЧНИК KP.RU