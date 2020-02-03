За переезд– 2, 5года в колонии: мужчина сбежал в Улан-Удэ от административного надзора
Несмотря на то, что находился под административным надзором, житель Еравнинского района Бурятии переехал в Улан-Удэ. За свой поступок 36-летний мужчина накануне решением суда приговорен к 2, 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с учетом рецидива.
Первый раз за уклонение от надзора мужчина в августе 2018 года получил 7 месяцев лишения свободы. Однако, должных выводов не сделал, а в апреле 2019 года и вовсе переехал в столицу республики.
- Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Самовольное оставление поднадзорным лицом места пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора», - сообщает Прокуратура Республики Бурятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU