Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:19:32+03:00

Всего на конкурс поступило 49 заявок из разных территорий области

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Итоги конкурса, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова, подвели в Заксобрании Иркутской области. 31 января, в пятницу, участники конкурса и депутаты во главе с председателем парламента Сергеем Соколом возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику А.П. Белобородову.

- 31 января – годовщина со дня рождения выдающегося военачальника Афанасия Павлантьевича Белобородова, - сказал Сергей Сокол. - Он был одним из тех, чье мужество помогло отстоять нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Таких героев среди жителей Иркутской области было немало. Офицеры и простые солдаты плечом к плечу сражались за Победу.

Всего на конкурс поступило 49 заявок из разных территорий. Итоги подвели по трем номинациям – победителей выбирали среди учащихся сельских поселений, городских поселений и городских округов. В составе жюри были глава парламента Сергей Сокол и депутаты Андрей Андреев, Дмитрий Бриток, Роман Габов, Лариса Егорова, Ирина Синцова.

Среди общеобразовательных организаций, расположенных на территории сельского поселения, победителем стала Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 1 с проектом «Живая память о детях войны». Дипломами призеров были отмечены Оекская средняя общеобразовательная школа за проект «Инсценировка военно-патриотической песни «Враги сожгли родную хату» и Алтарикская школа за проект «Дети войны».

Победителем в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселения» стало МКУДО Центр дополнительного образования Усть-Кутского МО за проект «Наши земляки – защитники Ленинграда», призером - Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества с проектом «Цена Победы».

Победу в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского округа» жюри присудило Гимназии № 1 Ангарска за проект по патриотическому воспитанию «Наша гордость, наша слава». Призер в этой номинации –Иркутска гимназия № 2 за проект «Урок памяти «Иркутск – город в героях».

- Уверен, изучение истории родного края, семейных архивов, живое общение с ветеранами войны и тружениками тыла – это и есть формирование патриотического сознания, сохранение богатого исторического наследия нашей Иркутской области, – сказал Сергей Сокол, поздравляя победителей и призеров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU