Руководитель предприятия в Усть-Илимске задолжал своим работникам 2 миллиона рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:21:10+03:00

Им пришлось обратиться к судебным приставам, чтобы получить свои деньги

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Руководителю деревообрабатывающего предприятия из Усть-Илимска пришлось раскошелиться и вернуть своим работникам все долги по зарплате только после вмешательства судебных приставов. Ранее к ним обратились 43 сотрудника этой компании и рассказали, что им уже очень давно не платят за их труд.

- Общая сумма долга перед работниками составила 2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Судебные приставы посетили руководителя предприятия и сообщили, какие последствия ждут его в том случае, если он откажется возвращать долги своим сотрудникам, а также установили сроки выплаты нужной суммы. Тогда руководитель деревообрабатывающего предприятия понял, что лучше выполнить все требования вовремя, чтобы избежать уголовной ответственности. Поэтому он сразу нашел деньги и выплатил своим работникам зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU