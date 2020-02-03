Руководитель предприятия в Усть-Илимске задолжал своим работникам 2 миллиона рублей
Руководителю деревообрабатывающего предприятия из Усть-Илимска пришлось раскошелиться и вернуть своим работникам все долги по зарплате только после вмешательства судебных приставов. Ранее к ним обратились 43 сотрудника этой компании и рассказали, что им уже очень давно не платят за их труд.
- Общая сумма долга перед работниками составила 2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Судебные приставы посетили руководителя предприятия и сообщили, какие последствия ждут его в том случае, если он откажется возвращать долги своим сотрудникам, а также установили сроки выплаты нужной суммы. Тогда руководитель деревообрабатывающего предприятия понял, что лучше выполнить все требования вовремя, чтобы избежать уголовной ответственности. Поэтому он сразу нашел деньги и выплатил своим работникам зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU