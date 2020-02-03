3 Февр. 2020 2020-02-03T08:16:28+03:00

Три автомобиля столкнулись на трассе «Байкал»: пострадал один человек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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Крупная авария произошла ранним утром, 3 февраля на трассе «Байкал» в Шелеховском районе. Около 10.30 часов, на 16 километре водитель Мазды Бонго не справился с управлением и протаранил Фиат Дукато и Хонду Аккорд. Не обошлось без пострадавших.

- По предварительной информации, за помощью к врачам обратился водитель Мазды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что на месте работают инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение и разбираются во всех обстоятельствах аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU