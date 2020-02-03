Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал без вести в Тайшете

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:44:41+03:00

Полицейские всех, кто что-то знает о местонахождении Михаила Сердюкова, сообщить об этом в отделение

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Накануне в Тайшете пропал без вести 84-летний пенсионер. Михаил Сердюков ушел из дома на улице Крупской, пошел в неизвестном направлении и больше не выходил на связь.

- На вид ему 80-85 лет, рост - 160-165 сантиметров, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Телосложение среднее, европейский тип лица, густые брови, средний нос и короткие седые волосы.

Также у пропавшего пенсионера есть и особые приметы. Во время ходьбы он переваливается с боку на бок, а также страдает потерей памяти. Из-за этого он может не помнить, как и зачем вышел из дома.

Одет он был в коричневый полушубок, серую шапку и коричневые ботинки. При себе имел кнопочный телефон. полицейские просят всех, кто знает что-то о местонахождении 84-летнего Михаила Сердюкова, сообщить об этом в одно из отделений в Тайшете.

ИСТОЧНИК KP.RU