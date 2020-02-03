Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал без вести в Тайшете
Накануне в Тайшете пропал без вести 84-летний пенсионер. Михаил Сердюков ушел из дома на улице Крупской, пошел в неизвестном направлении и больше не выходил на связь.
- На вид ему 80-85 лет, рост - 160-165 сантиметров, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Телосложение среднее, европейский тип лица, густые брови, средний нос и короткие седые волосы.
Также у пропавшего пенсионера есть и особые приметы. Во время ходьбы он переваливается с боку на бок, а также страдает потерей памяти. Из-за этого он может не помнить, как и зачем вышел из дома.
Одет он был в коричневый полушубок, серую шапку и коричневые ботинки. При себе имел кнопочный телефон. полицейские просят всех, кто знает что-то о местонахождении 84-летнего Михаила Сердюкова, сообщить об этом в одно из отделений в Тайшете.
ИСТОЧНИК KP.RU