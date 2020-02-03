2020-02-03T09:06:36+03:00
Общество

Качество медобслуживания жителей Иркутского района обсудили в Заксобрании

В районе не хватает фельдшерско-акушерских пунктов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Обеспеченность Иркутского района фельдшерско-акушерскими пунктами, а также укомплектованность медучреждений врачами и медсестрами обсудили на выездном заседании комитета по здравоохранению. Заседание прошло в селе Хомутово.

Председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова рассказала, что население увеличивается, больницы перегружены. И хотя многие жители прикреплены к поликлиникам Шелехова и Иркутска, в отдаленных поселениях есть дефицит фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году их было построено меньше, чем планировалось. Администрация района считает, чтобы решить эту проблему необходимо приобрести передвижной ФАП.

Кроме того, не хватает фельдшеров. 17 ставок вакантны, не хватает и врачей, особенно узких специалистов. Чтобы привлечь медиков нужно строить жилье для них. Еще один важный вопрос – отсутствие аптек в отдаленных поселках.

- Сегодня мы обсуждаем ситуацию в отдельно взятом Иркутском районе, но в принципе такие же проблемы есть и в других территориях области, - сказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. - Везде нужно строить и ремонтировать поликлиники, больницы, ФАПы, решать вопросы дефицита кадров, обеспечивать доступность и высокое качество медпомощи жителям.

Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая отметила, что укомплектованность врачами в Иркутском районе составляет 74%, средним медперсоналом – 70%, эти показатели выше среднеобластных. Вместе с тем, действительно не хватает больниц с учетом обширной площади района и разбросанности населенных пунктов.

И.о. министра здравоохранения Наталия Ледяева пообещала, что передвижной ФАП будет приобретен, также для улучшения качества услуг будут открываться кабинеты врачей общей практики. Планируется организовать и передвижные аптечные пункты.

А для привлечения кадров планируется увеличить целевой набор на бюджетные места в медицинских колледжах. Соответствующий запрос направлен и в медуниверситет.

- Министерству здравоохранения надо выстраивать взаимоотношения с муниципалитетами. Важно также сделать справедливыми и понятными для всех рейтинги строительства соцобъектов – сейчас они вызывают много вопросов, – подытожил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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