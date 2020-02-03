Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:50:55+03:00

При обыске в доме одного из нарушителей нашли еще пять подделок номиналом в 1 и 5 тысяч рублей

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Бдительность кассира в одном из кафе Иркутска помогла задержать фальшивомонетчиков. Во время одной из его смен в заведение пришли двое мужчин. Они сделали заказ, поели, а затем попросили счет. Как только кассир выбил чек, один из клиентов протянул ему пятитысячную купюру.

- Работник кафе заподозрил, что деньги фальшивые, поскольку они выглядели подозрительно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Поэтому он отказался принимать купюру и вызвал полицию.

Оперативники задержали недобросовестных клиентов кафе, а затем провели обыск в их домах. В квартире одного из них обнаружили еще пять поддельных купюр номиналом 1 и 5 тысяч рублей. Причем, то, что они фальшивые, можно было заметить буквально с первого взгляда. Теперь злоумышленникам грозит уголовное наказание за хранение и распространение подделок.

ИСТОЧНИК KP.RU