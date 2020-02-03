2020-02-03T09:50:55+03:00
Общество

Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе

При обыске в доме одного из нарушителей нашли еще пять подделок номиналом в 1 и 5 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафеДвоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Бдительность кассира в одном из кафе Иркутска помогла задержать фальшивомонетчиков. Во время одной из его смен в заведение пришли двое мужчин. Они сделали заказ, поели, а затем попросили счет. Как только кассир выбил чек, один из клиентов протянул ему пятитысячную купюру.

- Работник кафе заподозрил, что деньги фальшивые, поскольку они выглядели подозрительно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Поэтому он отказался принимать купюру и вызвал полицию.

Оперативники задержали недобросовестных клиентов кафе, а затем провели обыск в их домах. В квартире одного из них обнаружили еще пять поддельных купюр номиналом 1 и 5 тысяч рублей. Причем, то, что они фальшивые, можно было заметить буквально с первого взгляда. Теперь злоумышленникам грозит уголовное наказание за хранение и распространение подделок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские задержали иркутянку, которая напала на женщину с пистолетом
Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка
Улов с Ольхона: 1,5 тонны омуля на 20 млн рублей везли с Байкала
Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе
Качество медобслуживания жителей Иркутского района обсудили в Заксобрании
Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал без вести в Тайшете
Три автомобиля столкнулись на трассе «Байкал»: пострадал один человек
Руководитель предприятия в Усть-Илимске задолжал своим работникам 2 миллиона рублей
Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова
И. о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поддержал газовый проект ИНК
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 144 малых поселения Иркутской области
За переезд– 2, 5года в колонии: мужчина сбежал в Улан-Удэ от административного надзора
Раннюю весну предсказал ежик Рэмбо из зоопарка в Иркутске
Прогноз погоды 3 февраля в Иркутске: днем -20
Отлов бродячих собак возобновили в Иркутске
Нарубил на миллион: в Тайшете осудили организатора незаконной рубки деревьев
Дома в Листвянке и Шелеховском районе может затопить из-за промерзания ручьев
В Иркутске на пожаре в общежитии спасены 230 человек
Занять до получки: долги сибиряков перед микрофинансовыми организациями падают
Лже-минера железнодорожного вокзала осудили в Усть-Куте
МЧС: лед на Байкале до сих пор слишком тонкий и в трещинах
Семь автобусов сгорели в гараже на улице Горная в Иркутске
Карманник украл телефон у пассажирки трамвая в центре Иркутска
Гороскоп от бурятских лам на 1 февраля: поездки - к богатству