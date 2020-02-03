Улов с Ольхона: 1,5 тонны омуля на 20 млн рублей везли с Байкала

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:36:16+03:00

Микроавтобус с запрещенным грузом задержали на трассе по пути в Иркутск

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Крупную партию омуля в 1,5 тонны обнаружили инспекторы ГИБДД и специалисты Россельхознадзора. Рыбу перевозили в салоне микроавтобуса «Истана». Более 6 тысяч хвостов были расфасованы в пластиковые контейнеры и полимерные мешки.

- Водитель и пассажир не смогли объяснить, откуда взяли рыбу, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – По мнению инспекторов, ее везли из поселка Хужир в Иркутск, чтобы в дальнейшем продать.

По предварительным оценкам, ущерб, причиненный природе, составил более 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Водителя также привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции. Он выплатит штраф. Эксперты, в свою очередь, подтвердили, что изъятая рыба действительно является омулем, выловленным сетями в акватории Байкала. Часть продукции направлена для проведения дополнительной ихтиологической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU