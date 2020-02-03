Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

- Добрый день, вас беспокоят из банка! Давайте бесплатно застрахуем вашу карту.

Именно с таким предложением к 30-летней Жительнице Усолья-Сибирского позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Аферист предложил усольчанке бесплатно защитить карту от мошенников, при том, что изначальная цена услуги составляла 20 тысяч рублей.

- Взамен на такую щедрость ей нужно было перевести с кредитной карты 92 тысячи рублей на другой счет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После активации деньги должны быть зачислены обратно, а карта застрахована от всех случаев мошенничества.

Женщина попыталась перевести с кредитной карты деньги посредством онлайн-банка, однако система безопасности, посчитав данные действия подозрительными, заблокировала карту. Это не остановило заявительницу, и уже на следующий день она отправилась к банкомату, сняла 92 тысячи рублей и перевела их на электронный виртуальный счет «страховщика». И только после этого решила пойти в банк. А уже оттуда ее отправили в полицию, объяснив, что это были мошенники. Теперь оперативникам предстоит вычислить афериста.

ИСТОЧНИК KP.RU