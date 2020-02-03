2020-02-03T11:38:19+03:00
Происшествия

Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка

В результате женщина лишилась около 100 тысяч рублей
Нонна МАНЯН
Поделиться:
Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банкаМошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банкаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

- Добрый день, вас беспокоят из банка! Давайте бесплатно застрахуем вашу карту.

Именно с таким предложением к 30-летней Жительнице Усолья-Сибирского позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Аферист предложил усольчанке бесплатно защитить карту от мошенников, при том, что изначальная цена услуги составляла 20 тысяч рублей.

- Взамен на такую щедрость ей нужно было перевести с кредитной карты 92 тысячи рублей на другой счет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После активации деньги должны быть зачислены обратно, а карта застрахована от всех случаев мошенничества.

Женщина попыталась перевести с кредитной карты деньги посредством онлайн-банка, однако система безопасности, посчитав данные действия подозрительными, заблокировала карту. Это не остановило заявительницу, и уже на следующий день она отправилась к банкомату, сняла 92 тысячи рублей и перевела их на электронный виртуальный счет «страховщика». И только после этого решила пойти в банк. А уже оттуда ее отправили в полицию, объяснив, что это были мошенники. Теперь оперативникам предстоит вычислить афериста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские задержали иркутянку, которая напала на женщину с пистолетом
Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка
Улов с Ольхона: 1,5 тонны омуля на 20 млн рублей везли с Байкала
Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе
Качество медобслуживания жителей Иркутского района обсудили в Заксобрании
Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал без вести в Тайшете
Три автомобиля столкнулись на трассе «Байкал»: пострадал один человек
Руководитель предприятия в Усть-Илимске задолжал своим работникам 2 миллиона рублей
Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова
И. о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поддержал газовый проект ИНК
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 144 малых поселения Иркутской области
За переезд– 2, 5года в колонии: мужчина сбежал в Улан-Удэ от административного надзора
Раннюю весну предсказал ежик Рэмбо из зоопарка в Иркутске
Прогноз погоды 3 февраля в Иркутске: днем -20
Отлов бродячих собак возобновили в Иркутске
Нарубил на миллион: в Тайшете осудили организатора незаконной рубки деревьев
Дома в Листвянке и Шелеховском районе может затопить из-за промерзания ручьев
В Иркутске на пожаре в общежитии спасены 230 человек
Занять до получки: долги сибиряков перед микрофинансовыми организациями падают
Лже-минера железнодорожного вокзала осудили в Усть-Куте
МЧС: лед на Байкале до сих пор слишком тонкий и в трещинах
Семь автобусов сгорели в гараже на улице Горная в Иркутске
Карманник украл телефон у пассажирки трамвая в центре Иркутска
Гороскоп от бурятских лам на 1 февраля: поездки - к богатству