Полицейские задержали иркутянку, которая напала на женщину с пистолетом

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:21:51+03:00

Она отобрала у нее смартфон, а затем скрылась

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- Помогите, на меня напала женщина с пистолетом!

С таким заявлением в один из отделов полиции Иркутска обратилась 35-летняя местная жительница. Пострадавшая рассказала, что вечером спокойно шла по улице, как вдруг к ней подошла подозрительная незнакомка. Она начала угрожать ей пистолетом и требовать деньги. Но испуганная женщина отказалась.

- После этого налетчица разозлилась и силой вырвала у своей жертвы из рук смартфон и скрылась вместе с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оперативники быстро вышли на след похитительницы. Ей оказалась 33-летняя иркутянка, которая ранее уже привлекалась к ответственности за подобные преступления, в том числе и за грабежи. Полицейские задержали злоумышленницу и обнаружили у нее травматический пистолет и похищенный телефон. На нее уже завели уголовное дело по статье "разбой с применением оружия". Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU