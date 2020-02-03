2020-02-03T12:21:51+03:00
Происшествия

Полицейские задержали иркутянку, которая напала на женщину с пистолетом

Она отобрала у нее смартфон, а затем скрылась
Анна ПОПОВА
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Полицейские задержали иркутянку, которая напала на женщину с пистолетомПолицейские задержали иркутянку, которая напала на женщину с пистолетомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

- Помогите, на меня напала женщина с пистолетом!

С таким заявлением в один из отделов полиции Иркутска обратилась 35-летняя местная жительница. Пострадавшая рассказала, что вечером спокойно шла по улице, как вдруг к ней подошла подозрительная незнакомка. Она начала угрожать ей пистолетом и требовать деньги. Но испуганная женщина отказалась.

- После этого налетчица разозлилась и силой вырвала у своей жертвы из рук смартфон и скрылась вместе с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оперативники быстро вышли на след похитительницы. Ей оказалась 33-летняя иркутянка, которая ранее уже привлекалась к ответственности за подобные преступления, в том числе и за грабежи. Полицейские задержали злоумышленницу и обнаружили у нее травматический пистолет и похищенный телефон. На нее уже завели уголовное дело по статье "разбой с применением оружия". Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полицейские задержали иркутянку, которая напала на женщину с пистолетом
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