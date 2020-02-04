Прогноз погоды 4 февраля в Иркутске: днем -14

4 Февр. 2020 2020-02-04T03:30:13+03:00

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В Иркутске 4 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Утром за окном -26…-28 градусов, днем потеплеет до -12…-14 градусов.

- По области также переменная облачность, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается восточный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье утром -26…-31, при прояснении -32…-37. Труднее всего придется жителям северных и верхнеленских районах, там этим утром -38…-43, в пониженных формах рельефа до -48. Днем в регионе -12…-17, местами -22…-27, в северо-восточных районах -25…-30. В западных, северо-западных районах Иркутской области местами утром -20…-25, днем до -7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU