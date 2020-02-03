2020-02-03T16:53:20+03:00
Происшествия

Чиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиля

В отношении него возбуждено уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Чиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиляЧиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Выпив в компании своих знакомых, 48-летний глава одного из сельских поселений Бурятии вместо того, чтобы вызвать такси, решил сам сесть за руль своей Тойоты Виндом выпившим, и доехать до города Закаменск. Там, его остановили инспекторы ГИБДД. То, что чиновник был пьян подтвердило медосвидетельствование.

Оказалось, что ездить пьяным для главы поселения уже не впервой. В середине декабря прошлого года, чиновник уже был оштрафован за вождение в нетрезвом виде.

- Теперь, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже подвергнутым административному наказанию за управление авто в алкогольном опьянении, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Добавим, что уголовное дело уже передали в Джидинский межрайонный следственный отдел. Сейчас собирается вся доказательственная база на чиновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиля
Полицейские задержали преступницу, которая напала на иркутянку с пистолетом
Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка
Улов с Ольхона: 1,5 тонны омуля на 20 млн рублей везли с Байкала
Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе
Качество медобслуживания жителей Иркутского района обсудили в Заксобрании
Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал без вести в Тайшете
Три автомобиля столкнулись на трассе «Байкал»: пострадал один человек
Руководитель предприятия в Усть-Илимске задолжал своим работникам 2 миллиона рублей
Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова
И. о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поддержал газовый проект ИНК
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 144 малых поселения Иркутской области
За переезд– 2, 5года в колонии: мужчина сбежал в Улан-Удэ от административного надзора
Раннюю весну предсказал ежик Рэмбо из зоопарка в Иркутске
Прогноз погоды 3 февраля в Иркутске: днем -20
Отлов бродячих собак возобновили в Иркутске
Нарубил на миллион: в Тайшете осудили организатора незаконной рубки деревьев
Дома в Листвянке и Шелеховском районе может затопить из-за промерзания ручьев
В Иркутске на пожаре в общежитии спасены 230 человек
Занять до получки: долги сибиряков перед микрофинансовыми организациями падают
Лже-минера железнодорожного вокзала осудили в Усть-Куте
МЧС: лед на Байкале до сих пор слишком тонкий и в трещинах
Семь автобусов сгорели в гараже на улице Горная в Иркутске
Карманник украл телефон у пассажирки трамвая в центре Иркутска
Гороскоп от бурятских лам на 1 февраля: поездки - к богатству