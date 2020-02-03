3 Февр. 2020 2020-02-03T16:53:20+03:00

Чиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Выпив в компании своих знакомых, 48-летний глава одного из сельских поселений Бурятии вместо того, чтобы вызвать такси, решил сам сесть за руль своей Тойоты Виндом выпившим, и доехать до города Закаменск. Там, его остановили инспекторы ГИБДД. То, что чиновник был пьян подтвердило медосвидетельствование.

Оказалось, что ездить пьяным для главы поселения уже не впервой. В середине декабря прошлого года, чиновник уже был оштрафован за вождение в нетрезвом виде.

- Теперь, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже подвергнутым административному наказанию за управление авто в алкогольном опьянении, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Добавим, что уголовное дело уже передали в Джидинский межрайонный следственный отдел. Сейчас собирается вся доказательственная база на чиновника.

ИСТОЧНИК KP.RU