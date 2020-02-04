4 Февр. 2020 2020-02-04T04:49:45+03:00

Пробки в Иркутске 4 февраля 8 баллов: ДТП на объездной дороге Ново-Ленино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Также из-за пробок в Иркутске затруднено движение перед Глазковским и Академическим мостами

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В Иркутске утром 4 февраля пробки 8 баллов. Тяжелее всего приходится сейчас жителям микрорайона Ново-Ленино. Из-за ДТП на Объездной дороге микрорайона, недалеко от ул. Олега Кошевого, там образовался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, протяженность пробки более 6 км. Также затруднено движение к улице Трактовой со стороны ул. Розы Люксембург.

Чтобы попасть на Глазковский мост иркутянам придется постоять в пробке на ул. Боткина, 2-ой Железнодорожной , на ул. Маяковского – там затор 1.5 км, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Профсоюзная.

Перед Академическим мостом «стоят» ул. Лермонтова, ул. Старо-Кузьмихинская и подъездные пути со стороны м-на Синюшина гора. Дорогу перед плотиной ГЭС можно назвать свободной.

Есть небольшие затруднения для проезда транспорта на ул. Декабрьских событий, ул. Баррикад, ул. Байкальская.

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ИСТОЧНИК KP.RU