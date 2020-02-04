2020-02-04T05:06:31+03:00
Общество

ДТП и пробки на Объездной дороге: большегруз перегородил дорогу в Иркутске

Фура наехала на разделительное ограждение [видео]
Мария КНЯЗЕВА
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ДТП и пробки на Объездной дороге: большегруз перегородил дорогу в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.ДТП и пробки на Объездной дороге: большегруз перегородил дорогу в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.
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Целая спецоперация развернулась сегодня, 4 февраля, на Объездной дороге в Ново-Ленино. Там утром образовалась протяженная пробка длиной более шести километров из-за ДТП с участием большегруза.

Водитель автомобиля "Ниссан Дизель" наехал на разделительное ограждение, да так, что металл оказался ровно посредине корпуса грузового автомобиля. Съехать с него не получилось. Пришлось вызывать автокраны для подъема машины.

- 40 минут стою уже на ул. Розе Люксембург, - пишут пользователи соцсетей в группе ДТП 38RUS Иркутск.

- Лучше ехать по Розе и через Узловую, - подмечают другие автолюбители.

- Дорога пропускает нормально, - отвечает автоледи. – Тормозят просто любопытные в месте аварии.

Как рассказали "Комсомолке" сотрудники МВД России по Иркутской области, авария произошла примерно в 6.50 утра 4 февраля. Пострадавших нет.

dtp38rusdtp38rus
На Объездной Ново-Ленино в Иркутске эвакуируют грузовик после ДТП
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ИСТОЧНИК KP.RU

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