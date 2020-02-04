2020-02-04T05:03:36+03:00
Общество

Лунки нерп нашли на строящейся ледовой переправе на Ольхон на Байкале

Пока что этот «зимник» еще закрыт
Мария КНЯЗЕВА
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Лунки нерп нашли на строящейся ледовой переправе на Ольхон на БайкалеЛунки нерп нашли на строящейся ледовой переправе на Ольхон на БайкалеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Инспектора ГИМС продолжают следить за ледовой обстановкой на Байкале. Хотя к началу февраля обычно лед на озере должен быть крепким этой зимой этого не произошло. Местами ледовое полотно все еще слишком тонкое. Усложняется ситуация еще и образованием трещин, торосами. При последнем осмотре строящегося «зимника» на остров Ольхон сотрудники МЧС обнаружили лунки нерп.

- Выявлено несколько лунок, их размер 50 на 50 см, - сообщает пресс-служба ведомства. - Лунки обнесены вешками, выставлены информационные знаки.

И хотя пока эта переправа еще не открыта, в будущем ездить здесь водителям придется крайне аккуратно. Размер лунок не мал, да и вряд ли кому-то захочется повредить тюленю.

Предупреждают спасатели и о новых трещинах. Одна из них «динамического характера» шириной до 30 см накануне образовалась вблизи южного берега в районе поселка Кутулик в направлении Мангутая. Она примерно в 1 км от берега.

Трещина пересекает пеший маршрут «Ангасолка-Слюдянка». От поселка Листвянка до Больших Котов из-за того, что лед подвижен постоянно образуются торосы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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