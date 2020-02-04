Фонд защиты прав дольщиков создают в Иркутске

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:29:20+03:00

Документы для его создания будут готовы не позднее 1 марта

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Решение о создании Фонда защиты прав дольщиков принято. Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании поручил правительству не позднее 1 марта подготовить для этого все необходимые документы. Кроме всего прочего, требуется решить вопросы финансирования.

- В Иркутской области 31 многоквартирный жилой дом, приравненный к проблемным объектам, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области. - Нарушены жилищные права 1079 граждан - участников долевого строительства.

Как сообщил руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов, десять домов в ближайшее время исключат из реестра проблемных объектов, так как по ним либо не были заключены договоры долевого строительства, либо в ближайшее время будут проведены расчеты с кредиторами в рамках дел о банкротстве застройщика. Еще на восьми объектах идет строительство, ввести их в эксплуатацию планируется во втором квартале этого года. Нужно выяснить ситуацию с 13 домами.

ИСТОЧНИК KP.RU