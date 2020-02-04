2020-02-04T07:22:09+03:00
Происшествия

Иркутянина задержали за попыткой спрятать 45 свертков наркотиков в лесу

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления
Анна ПОПОВА
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Иркутянина задержали за попыткой спрятать 45 свертков наркотиков в лесуИркутянина задержали за попыткой спрятать 45 свертков наркотиков в лесуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне полицейские при поддержке бойцов спецназа "Гром" задержали иркутянина за попыткой сбыть крупную партию наркотиков. Его поймали, когда он раскладывал 45 свертков запрещенных веществ по "закладкам" на территории кладбища в Ленинском районе города.

- Распространителем оказался 28-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Помимо 45 свертков зелья при обыске в доме у мужчины нашли еще 814 граммов наркотиков, а также мобильный телефон, банковские карты, электронные весы, упаковочные материалы и другие доказательства, которые подтверждают его причастность к распространению запрещенных веществ. В отношении иркутянина уже завели уголовное дело за попытку сбыта нелегальных препаратов, в данный момент он уже заключен под стражу и ждет окончания расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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