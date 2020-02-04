Жителя Улан-Удэ, объявленного в федеральный розыск, задержали за пьяный дебош

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:22:51+03:00

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Рано утром в одном из магазинов в Октябрьском районе Бурятии сработала сигнализация. На место происшествия приехали бойцы Росгвардии, которые увидели следующую картину: в торговом павильоне находились трое пьяных посетителей, которые вели себя неприлично и мешали работать продавцу.

- Росгвардейцы проверили документы у всех дебоширов и с удивлением обнаружили, что один из них находится в федеральном розыске, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Выяснилось, что ранее 30-летний житель Улан-Удэ совершил преступление на территории Иркутской области, и ему назначили наказание. Однако он не захотел вставать на путь исправления, поэтому сбежал в Бурятию. Пока он находится в одном из отделов полиции Улан-Удэ, но скоро его передадут представителям органов дознания из Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU