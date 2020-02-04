2020-02-04T08:45:47+03:00
Общество

Житель Бурятии угнал у своего брата машину и попал на ней в ДТП

Родственник простил его, а вот пострадавшему пришлось выплатить компенсацию
Анна ПОПОВА
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Житель Бурятии угнал у своего брата машину и попал на ней в ДТПЖитель Бурятии угнал у своего брата машину и попал на ней в ДТПФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Прокатиться с ветерком не получилось. Молодой человек из села Шигаево Кабанского района Бурятии захотел поездить на машине своего брата. Но вот незадача: у него не было прав, да и родственник вряд ли доверит свою "ласточку" неопытному водителю. Поэтому он решил пойти на отчаянный шаг и угнать автомобиль. А алкоголь помог злоумышленнику набраться смелости.

- Житель села Шигаево выехал на трассу в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия. - Однако на 302 километре дороги Р-258 "Байкал" он попал в ДТП, врезавшись во встречную машину. Водитель пострадавшего автомобиля с различными переломами и травмами был доставлен в больницу.

После аварии на угонщика завели было уголовное дело, но его брат не захотел вести тяжбу со своим родственником, поэтому стороны примирились. Однако пострадавший в аварии мужчина решил добиться справедливости и потребовал выплатить ему 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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