2020-02-04T08:52:29+03:00
Общество

Здание студенческой поликлиники Иркутска частично является аварийным

Сергей Сокол заявил о необходимости строительства нового здания
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол посетил поликлинику №11 на улице Бурлова в Иркутске. Здание построено в 1938 году, там располагался санаторий. В 1981 году в нем открыли поликлинику. С тех проводился только текущий ремонт. Часть помещений в настоящее время признана аварийными. Кроме того, здание не соответствует современным стандартам. По словам и.о. главврача Ларисы Поповой, площадь должны быть примерно вдвое больше.

- Никакие капитальные ремонты здесь кардинально ситуацию не изменят - для студенческой поликлиники нужно другое современное здание, - подчеркнул Сергей Сокол. - Мы проработаем этот вопрос вместе с министерством здравоохранения и депутатами думы Иркутска. Надо определиться с земельным участком под новое здание.

Уточним, студенческая поликлиника располагается в двух зданиях – на улице Лермонтова и на улице Бурлова, в последнем обслуживаются студенты с правого берега. Всего к поликлинике прикреплено 39 тыс. человек, из них 30 тыс. – студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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