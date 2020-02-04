4 Февр. 2020 2020-02-04T09:30:48+03:00

Ушла из дома и не вернулась: в Усолье-Сибирском разыскивают 47-летнюю женщину. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сотрудники полиции продолжают поиски Жанны Ивановны Гассельбах. 3 февраля, около 6 часов вечера, 47-летняя женщина ушла из дома по проспекту Космонавтов в городе Усолье-Сибирское. До сих пор родные и близкие ничего не знают о месте ее нахождения.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы пропавшей. На вид ей 42-45 лет, рост 170 см, телосложение среднее. Короткая стрижка, волосы темно-русые. Глаза серые. Сутулая осанка, речь невнятная и неразборчивая. Родственники утверждают, что она плохо ориентируется в пространстве.

Женщина была одета в болоньевую куртку с капюшоном бежевого цвета, черные брюки и черные зимние полусапожки. На голове – вязаная шапка бежевого цвета.

Всех, кто знает о местонахождении, видел Жанну Гассельбах, просят обратиться в группу розыска «Усольский» или по позвонить по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU