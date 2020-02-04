2020-02-04T09:52:46+03:00
Общество

В Братске полицейские помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля

Как пояснил сам водитель, такое произошло с ним впервые
Нонна МАНЯН
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В Братске полицейские помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля.В Братске полицейские помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Стандартная проверка документов спасла человеку жизнь. В Братске, сотрудники ОГИБДД ГУ МВД России "Братское" оказали первую помощь мужчине, у которого случился приступ. Произошло это в центре города, когда инспекторы безопасности дорожного движения остановили очередной автомобиль для проверки. В ходе общения, 31-летний водитель пошел к своей машине за документами и не вернулся. Неожиданно из автомобиля выбежал встревоженный пассажир, и начал кричать , что водителю стало плохо - у него проблемы с дыханием и его сильно трясет.

- Оценив ситуацию, госавтоинспекторы незамедлительно оказали мужчине первую доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. - сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

Сотрудники полиции зафиксировали мужчину так, чтобы в случае припадка он не смог навредить себе. Далее на место прибыла скорая помощь, водителя осмотрели и госпитализировали. Как позже рассказал сам водитель, подобное с ним впервые произошло

ИСТОЧНИК KP.RU

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