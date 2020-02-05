Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег

5 Февр. 2020 2020-02-05T03:29:16+03:00

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В Иркутске в среду, 5 февраля, ожидается переменная облачность. Днем пойдет небольшой сне. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха за окном утром -20…-22. Днем столбики уличных термометров покажут -10…-12.

- По области также переменная облачность, днём в Тайшетском, Тулунском, Братском, Нижнеилимском, центральных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе дует с юго-востока, юго-запада со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура утром на территории Приангарья -18…-23, при прояснении -28…-33. Днем в Иркутской области -8…-13, при облачной погоде -18…-23.

В западных районах, по сообщениям метеорологов, местами утром -8…-13, днем -2…-7. Холоднее всего в Катангском и северо-восточных районах: там утром до -36…-41, местами -26…-31, днём -23…-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU