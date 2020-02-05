2020-02-05T03:29:16+03:00
Общество

Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег

По области – ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снегПрогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске в среду, 5 февраля, ожидается переменная облачность. Днем пойдет небольшой сне. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха за окном утром -20…-22. Днем столбики уличных термометров покажут -10…-12.

- По области также переменная облачность, днём в Тайшетском, Тулунском, Братском, Нижнеилимском, центральных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе дует с юго-востока, юго-запада со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура утром на территории Приангарья -18…-23, при прояснении -28…-33. Днем в Иркутской области -8…-13, при облачной погоде -18…-23.

В западных районах, по сообщениям метеорологов, местами утром -8…-13, днем -2…-7. Холоднее всего в Катангском и северо-восточных районах: там утром до -36…-41, местами -26…-31, днём -23…-28.

Читайте также:

Секрет долголетия: 82-летняя сибирячка ныряет в ледяную прорубь в 45-градусный мороз. Клара Наукович из Братска ходит к ледяной проруби на тренировки по моржеванию четыре раза в неделю [фото, аудио]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"
СК начал проверку после отравления школьников в Карлуке молоком
Пропавшую 47-летнюю усольчанку нашли бродившей по улицам города
В поликлиниках Иркутска делают отдельные входы для больных ОРВИ
В Братске полицейские помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля
Ушла из дома и не вернулась: в Усолье-Сибирском разыскивают 47-летнюю женщину
ВТБ открыл в Иркутске офис для состоятельных клиентов
Здание студенческой поликлиники Иркутска частично является аварийным
Житель Бурятии угнал у своего брата машину и попал на ней в ДТП
Жителя Улан-Удэ, объявленного в федеральный розыск, задержали за пьяный дебош
Фонд защиты прав дольщиков создают в Иркутске
Иркутянина задержали за попыткой спрятать 45 свертков наркотиков в лесу
Лунки нерп нашли на строящейся ледовой переправе на Ольхон на Байкале
ДТП и пробки на Объездной дороге: большегруз перегородил дорогу в Иркутске
Пробки в Иркутске 4 февраля 8 баллов: ДТП на объездной дороге Ново-Ленино
Прогноз погоды 4 февраля в Иркутске: днем -14
Чиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиля
Полицейские задержали преступницу, которая напала на иркутянку с пистолетом
Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка
Улов с Ольхона: 1,5 тонны омуля на 20 млн рублей везли с Байкала
Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе