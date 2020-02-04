В поликлиниках Иркутска делают отдельные входы для больных ОРВИ

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:20:56+03:00

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-У нас в поликлинику теперь два входа организовали, - сообщают они "КП" -Иркутск. -Один - для тех у кого признаки ОРВИ - температура и насморк, другой - для всех остальных.

Этот шаг, предпринятый руководством ГКБ №1 Иркутска, оценили пациенты. А в больницах региона, чтобы предотвратить распространение вируса, еще до постановления главного санитарного врача об эпидемии вводится режим карантина.

ОРВИ идет в атаку. Уже в 23 регионах России объявлена эпидемия. Иркутск близок к этому. По данным прошлой недели, в городе уже больше 7 тысяч больных с температурой. И это число растет. По данным Роспотребнадзора, в регионе циркулируют вирусы гриппа А и В, а также и другие варианты источников "простуды".

Как защититься? Эпидемиологи настаивают: главное правило предупреждения любых эпидемий это элементарная гигиена. Надо часто мыть руки с мылом, причем намыливать секунд 20, не меньше. Надо проветривать помещение и обязательно делать влажную уборку, вирусы этого не любят. Кроме того, стоит использовать маски, меняя их каждые два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU