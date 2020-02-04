Пропавшую 47-летнюю усольчанку нашли бродившей по улицам города
Живой и, самое главное, невредимой нашли 47-летнюю Жанну Гассельбах, которая пропала накануне в Усолье-Сибирском. Женщина ушла из дома 3 февраля около 18:00. Куда она отправилась, Жанна не сказала. К ночи она так и не вернулась домой. Родственники сообщили о пропаже в полицию.
Найти Жанну помогли прохожие, которые видели сообщения о розыске усольчанки в социальных сетях. На одной из улиц они увидели женщину, похожую по особым приметам на пропавшую. Она гуляла по городу. Прохожие позвонили в полицию и рассказали, что Жанна цела и невредима.
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ИСТОЧНИК KP.RU