Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:47:40+03:00

Он снова начнет работу, как только администрация цирка устранит все нарушения

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Работа Иркутского областного цирка временно приостановлена. Такое решение вынес Кировский районный суд. Это произошло после того, как сотрудники прокуратуры и ГУ МЧС проверили, соблюдаются ли требования пожарной безопасности в учреждении.

- В цирке выявили ряд нарушений. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье как посетителей цирка, так и работников предприятия, - сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда. – Поэтому по решению суда эксплуатацию здания приостановили до устранения нарушений.

Сделать администрации цирка нужно не мало. Во-первых, необходимо установить автоматическую систему пожаротушения. Во-вторых, увеличить ширину путей эвакуации. Самое главное - заменить электропроводку.

- В здании цирка уже проведены работы по устранению нарушений пожарной безопасности. Осталось только до конца оформить документы, - пояснила «Комсомолке» директор Иркутского государственного цирка Людмила Болдарук. – В эти выходные мы ждем зрителей на представления. Гости могут не переживать. Их жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU