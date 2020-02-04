Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Работа Иркутского областного цирка временно приостановлена. Такое решение вынес Кировский районный суд. Это произошло после того, как сотрудники прокуратуры и ГУ МЧС проверили, соблюдаются ли требования пожарной безопасности в учреждении.
- В цирке выявили ряд нарушений. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье как посетителей цирка, так и работников предприятия, - сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда. – Поэтому по решению суда эксплуатацию здания приостановили до устранения нарушений.
Сделать администрации цирка нужно не мало. Во-первых, необходимо установить автоматическую систему пожаротушения. Во-вторых, увеличить ширину путей эвакуации. Самое главное - заменить электропроводку.
- В здании цирка уже проведены работы по устранению нарушений пожарной безопасности. Осталось только до конца оформить документы, - пояснила «Комсомолке» директор Иркутского государственного цирка Людмила Болдарук. – В эти выходные мы ждем зрителей на представления. Гости могут не переживать. Их жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU