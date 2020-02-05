2020-02-05T04:35:34+03:00
Происшествия

Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске

Видео неудачной парковки накануне появилось в соцсетях
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске. Фото: кадр с видео из группы ДТП 38RUS ИркутскОба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске. Фото: кадр с видео из группы ДТП 38RUS Иркутск
Изменить размер текста:

«Напоминает игру, где нужно занять стул, когда закончиться музыка» - так охарактеризовали появившееся накануне в соцсетях видео ДТП иркутяне. Случилась авария на ул. Баррикад. На записи видно как две иномарки – черная и серебристая – приметив свободное место на парковке, стремглав устремляются туда, пересекая полосу встречного движения. Видимо, ни одному из них в голову не пришло, что подобный финт способен в данный момент совершить кто-то еще.

Но… их таких было двое. И оба «успели». Юркнули в освободившееся «окошко» врезались друг в друга. При этом их отбросило на припаркованные рядом машины. Что примечательно, на видео видно, что рядом есть еще как минимум два незанятых места на этой же парковке.

Читайте также:

ДТП и пробки на Объездной дороге: большегруз перегородил дорогу в Иркутске. Фура наехала на разделительное ограждение, чтобы убрать машину с трассы пришлось вызывать автокраны [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"
СК начал проверку после отравления школьников в Карлуке молоком
Пропавшую 47-летнюю усольчанку нашли бродившей по улицам города
В поликлиниках Иркутска делают отдельные входы для больных ОРВИ
В Братске полицейские помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля
Ушла из дома и не вернулась: в Усолье-Сибирском разыскивают 47-летнюю женщину
ВТБ открыл в Иркутске офис для состоятельных клиентов
Здание студенческой поликлиники Иркутска частично является аварийным
Житель Бурятии угнал у своего брата машину и попал на ней в ДТП
Жителя Улан-Удэ, объявленного в федеральный розыск, задержали за пьяный дебош
Фонд защиты прав дольщиков создают в Иркутске
Иркутянина задержали за попыткой спрятать 45 свертков наркотиков в лесу
Лунки нерп нашли на строящейся ледовой переправе на Ольхон на Байкале
ДТП и пробки на Объездной дороге: большегруз перегородил дорогу в Иркутске
Пробки в Иркутске 4 февраля 8 баллов: ДТП на объездной дороге Ново-Ленино
Прогноз погоды 4 февраля в Иркутске: днем -14
Чиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиля
Полицейские задержали преступницу, которая напала на иркутянку с пистолетом
Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка
Улов с Ольхона: 1,5 тонны омуля на 20 млн рублей везли с Байкала
Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе