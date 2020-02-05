5 Февр. 2020 2020-02-05T04:35:34+03:00

Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске. Фото: кадр с видео из группы ДТП 38RUS Иркутск

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«Напоминает игру, где нужно занять стул, когда закончиться музыка» - так охарактеризовали появившееся накануне в соцсетях видео ДТП иркутяне. Случилась авария на ул. Баррикад. На записи видно как две иномарки – черная и серебристая – приметив свободное место на парковке, стремглав устремляются туда, пересекая полосу встречного движения. Видимо, ни одному из них в голову не пришло, что подобный финт способен в данный момент совершить кто-то еще.

Но… их таких было двое. И оба «успели». Юркнули в освободившееся «окошко» врезались друг в друга. При этом их отбросило на припаркованные рядом машины. Что примечательно, на видео видно, что рядом есть еще как минимум два незанятых места на этой же парковке.

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ИСТОЧНИК KP.RU