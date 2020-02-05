5 Февр. 2020 2020-02-05T07:40:55+03:00

Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В итоге один потребовал у второго деньги

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- У меня деньги отняли! - прибежал в полицию студент из Иркутска.

Оказалось, что на остановке на улице Советская на него действительно напали. Но как... Комично!

Дело было так. Видимо, решил 21-летний парень закрутить роман с девушкой. Только вот она уже дружила с парнем - тем самым студентом. Тот решил отстоять даму своего сердца и позвал соперника "поговорить".

Ну, встретились. Слово за слово и уже понятно - быть драке! Любовь, она такая. Но тут вдруг парень, который навязывался чужой девушке, повел себя непредсказуемо.

- А ну переводи деньги на мою карту, быстро. Тогда отстану от вашей парочки, - прошипел он, угрожая студенту ножом.

По крайней мере, испуганному парнишке показалось, что это нож. Он быстренько отправил нужную сумму, и соперника как ветром сдуло.

Полицейские быстро задержали грабителя - безработного иркутянина. Только вот никакого холодного оружия при нем не было. Зато была расческа. Складная. В виде ножа...

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - добавляют в ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU