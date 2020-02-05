5 Февр. 2020 2020-02-05T08:53:35+03:00

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Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей

Об этом должника уведомил Арбитражный суд Иркутской области.

Уклонялась от кредита, теперь будет нести уголовную ответственность. Индивидуальный предприниматель из Ангарска не выплачивала 3 млн рублей, которые взяла в долг. Оплачивать она его не спешила, даже когда судебные приставы ей лично вручили копию о возбуждении дела. Причем, как отмечают сами приставы, у нее была финансовая возможность частично погашать накопившиеся долги, но по неизвестным причинам этого не делала.

-Более того, являясь ответственной за ведение бухгалтерского учета в одной из управляющих компаний Ангарска, она умышленно не исполняла постановления судебного пристава об обращении взыскания на свои доходы как должника, расходуя их на цели, не связанные с исполнением решения суда о взыскании кредитного долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

На основании этого судебные приставы вынесли рапорт, и теперь ангарчанке грозит уголовная ответственность. После окончания расследования дело направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU