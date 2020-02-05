Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Об этом должника уведомил Арбитражный суд Иркутской области.
Уклонялась от кредита, теперь будет нести уголовную ответственность. Индивидуальный предприниматель из Ангарска не выплачивала 3 млн рублей, которые взяла в долг. Оплачивать она его не спешила, даже когда судебные приставы ей лично вручили копию о возбуждении дела. Причем, как отмечают сами приставы, у нее была финансовая возможность частично погашать накопившиеся долги, но по неизвестным причинам этого не делала.
-Более того, являясь ответственной за ведение бухгалтерского учета в одной из управляющих компаний Ангарска, она умышленно не исполняла постановления судебного пристава об обращении взыскания на свои доходы как должника, расходуя их на цели, не связанные с исполнением решения суда о взыскании кредитного долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
На основании этого судебные приставы вынесли рапорт, и теперь ангарчанке грозит уголовная ответственность. После окончания расследования дело направят в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU