2020-02-05T10:05:02+03:00
Происшествия

Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу

Девушка обнаружила пропажу через несколько дней после ритуала «очищения»
Виктория ГЕРКО
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Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу.Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Аферисты во всю пользуются доверием людей, представляясь гадалками и народными целителями. Так, 37-летняя мошенница смогла обмануть молодую иркутянку. В дверь девушки постучала незнакомка. Она попросила стакан воды и заявила, что она гадалка.

- На тебе лежит порча. Нужно снять ее и как можно скорее. Проведем ритуал «очищения», - начала объяснять целительница девушке. - Для этого отдай мне свое обручальное кольцо.

Девушка, поверив словам гадалки и испугавшись сглаза, отдала мошеннице украшение. Целительница положила его в сверток и произнесла магическое заклинание.

- Сверток раскроешь через несколько дней, - приказала целительница. – Если раскроешь раньше, то ритуал не будет закончен.

Девушка послушно выполнила все указания. Когда пришло время разворачивать сверток, то обручального кольца внутри не оказалось. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- Потерпевшая запомнила внешность лже-целительницы и особые приметы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Подозреваемую удалось задержать в городе Тулун.

Преступницей оказалась 37-летняя женщина. Она 6 раз привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Лже-гадалке грозит до 5 лет лишения свободы. Возможно женщина причастна и к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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