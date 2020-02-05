Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Аферисты во всю пользуются доверием людей, представляясь гадалками и народными целителями. Так, 37-летняя мошенница смогла обмануть молодую иркутянку. В дверь девушки постучала незнакомка. Она попросила стакан воды и заявила, что она гадалка.
- На тебе лежит порча. Нужно снять ее и как можно скорее. Проведем ритуал «очищения», - начала объяснять целительница девушке. - Для этого отдай мне свое обручальное кольцо.
Девушка, поверив словам гадалки и испугавшись сглаза, отдала мошеннице украшение. Целительница положила его в сверток и произнесла магическое заклинание.
- Сверток раскроешь через несколько дней, - приказала целительница. – Если раскроешь раньше, то ритуал не будет закончен.
Девушка послушно выполнила все указания. Когда пришло время разворачивать сверток, то обручального кольца внутри не оказалось. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
- Потерпевшая запомнила внешность лже-целительницы и особые приметы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Подозреваемую удалось задержать в городе Тулун.
Преступницей оказалась 37-летняя женщина. Она 6 раз привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Лже-гадалке грозит до 5 лет лишения свободы. Возможно женщина причастна и к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU