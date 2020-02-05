Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:45:33+03:00

Заксобрание региона увеличило в 2020 году финансирование по этой программе

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«Народные инициативы» помогают решать транспортные проблемы в муниципалитетах Иркутской области. Так, в Усть-Илимском районе планируется приобрести автобусы для пассажирских перевозок за счет средств этого проекта. На встрече с мэром территории Яковом Макаровым председатель Заксобрания региона Сергей Сокол напомнил, что в 2020 году общий бюджет «Народных инициатив» составил 850 млн руб., что на 200 млн больше, чем в прошлом году.

- Мы увеличили финансирование, в том числе, и для того, чтобы у территорий появилась возможность сделать крупные покупки, реализовать серьезные масштабные проекты, - обратил внимание Сергей Сокол.

Спикер также отметил, что транспортная доступность является одним из ключевых условий обеспечения комфортных условий жизни людей и решение транспортного вопроса имеет приоритетное значение.

В свою очередь, Яков Макаров рассказал, что в Усть-Илимском районе пассажирские перевозки между поселениями осуществляет частный перевозчик. Муниципалитет предоставляет ему субсидии, сдерживая таким образом рост цен на билеты. Но из каждого поселения автобус ходит только раз в неделю. Поэтому и нужно приобрести новый транспорт, чтобы увеличить количество рейсов.

Кроме того, на встрече был затронут вопрос обеспечения жителей дровами. Сейчас эта проблема регулируется за счет благотворительной помощи крупной промышленной компании, работающей в районе.

- Профильный комитет сегодня работает над совершенствованием законодательства в данной сфере. И этот вопрос также будет учтен, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU