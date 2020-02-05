2020-02-05T10:45:33+03:00
Общество

Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области

Заксобрание региона увеличило в 2020 году финансирование по этой программе
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

«Народные инициативы» помогают решать транспортные проблемы в муниципалитетах Иркутской области. Так, в Усть-Илимском районе планируется приобрести автобусы для пассажирских перевозок за счет средств этого проекта. На встрече с мэром территории Яковом Макаровым председатель Заксобрания региона Сергей Сокол напомнил, что в 2020 году общий бюджет «Народных инициатив» составил 850 млн руб., что на 200 млн больше, чем в прошлом году.

- Мы увеличили финансирование, в том числе, и для того, чтобы у территорий появилась возможность сделать крупные покупки, реализовать серьезные масштабные проекты, - обратил внимание Сергей Сокол.

Спикер также отметил, что транспортная доступность является одним из ключевых условий обеспечения комфортных условий жизни людей и решение транспортного вопроса имеет приоритетное значение.

В свою очередь, Яков Макаров рассказал, что в Усть-Илимском районе пассажирские перевозки между поселениями осуществляет частный перевозчик. Муниципалитет предоставляет ему субсидии, сдерживая таким образом рост цен на билеты. Но из каждого поселения автобус ходит только раз в неделю. Поэтому и нужно приобрести новый транспорт, чтобы увеличить количество рейсов.

Кроме того, на встрече был затронут вопрос обеспечения жителей дровами. Сейчас эта проблема регулируется за счет благотворительной помощи крупной промышленной компании, работающей в районе.

- Профильный комитет сегодня работает над совершенствованием законодательства в данной сфере. И этот вопрос также будет учтен, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области
Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска
Компания «РТ Лабс» завершила подключение РСХБ к Единой биометрической системе
Предприниматели Иркутской области приняли участие во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"